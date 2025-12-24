18:16
Происшествия

В Сети опубликовано видео задержания убийцы женщины в Бишкеке

В социальных сетях распространилось видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве женщины в квартире на улице Боконбаева. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как милиционеры проникают в помещение через окно, после чего из квартиры выносят тело погибшей на носилках. На записи слышны крики.

По данным свидетелей, силовики действовали оперативно: вошли в квартиру через окно из-за того, что дверь оказалась заблокированной. После задержания подозреваемого жильцов подъезда временно попросили покинуть общий коридор.

В Бишкеке застрелили женщину. Милиция раскрыла подробности

Напомним, трагедия произошла 23 декабря около 21.40. В ходе бытового конфликта мужчина 1977 года рождения открыл огонь, смертельно ранив женщину 1978 года рождения.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Милиция сообщила, что на момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие продолжается.
