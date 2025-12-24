В Сети опубликовано видео задержания убийцы женщины в Бишкеке

В социальных сетях распространилось видео задержания мужчины, подозреваемого в убийстве женщины в квартире на улице Боконбаева. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как милиционеры проникают в помещение через окно, после чего из квартиры выносят тело погибшей на носилках. На записи слышны крики.
Напомним, трагедия произошла 23 декабря около 21.40. В ходе бытового конфликта мужчина 1977 года рождения открыл огонь, смертельно ранив женщину 1978 года рождения.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Милиция сообщила, что на момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие продолжается.