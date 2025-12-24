10:24
Происшествия

«Не признавал вины, пока не увидел видео»: пьяный водитель опроверг сам себя

В столице сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль, водитель которого, по их подозрениям, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной службы.

После остановки мужчина начал утверждать, что не был за рулем и что машина ему не принадлежит. Однако патрульные показали ему видеозапись, на которой ясно видно, что именно он управлял автомобилем и вышел из него в момент остановки.

Увидев доказательства, задержанный попытался дать сотрудникам милиции деньги, чтобы избежать ответственности. Позднее медицинское освидетельствование в наркологическом учреждении подтвердило факт употребления алкоголя.

Автомобиль был доставлен на спецстоянку, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
