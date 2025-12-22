15:58
Происшествия

В Кыргызстане осуждены 18 пакистанцев, в тюрьмах Пакистана кыргызстанцев нет

В Кыргызстан за 9 месяцев 2025 года въехало 14 тысяч 591 граждан Пакистана, выехало — 15 тысяч 289. Об этом сообщила заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева на заседании Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша КР.

По ее словам, за этот период 2 тысячи 12 пакистанцев были оштрафованы, а 672 — выдворены из страны. В то же время осуждены были 18 пакистанцев, один из них — на пожизненный срок.

«Он был осужден за насильственные действия сексуального характера и убийство в 2012 году. В остальных же преступлениях около 70-75 процентов составляют конфликты среди пакистанцев между собой — грабеж, причинение менее тяжкого вреда здоровью, организация незаконной миграции», — пояснила Умуткан Конкубаева.

Такие данные замгенпрокурора озвучила при обсуждении проекта соглашения между Кыргызстаном и Пакистаном о передаче осужденных лиц. Она отметила, что ранее обмен осужденными между двумя странами не был предусмотрен.

Умуткан Конкубаева добавила, что в Пакистане нет осужденных граждан Кыргызстана. Согласно информации пакистанской стороны, 191 кыргызстанец прошел консульскую регистрацию, 120 из них зарегистрированы на постоянной основе, 71 — на временной.

«Большая часть из них — гражданки Кыргызстана, вышедшие замуж за пакистанцев, их дети, а также студенты религиозных образовательных учреждений», — сообщила заместитель генерального прокурора.

Отвечая на вопросы парламентариев, Умуткан Конкубаева рассказала, что принятие соглашения не означает автоматическую экстрадицию всех осужденных. Это происходит по запросу второй стороны, каждое преступление рассматривается по отдельности и передача осужденных происходит только если в двух странах законодательство предусматривает одинаковое наказание за это преступление. По итогам обсуждения члены комитета одобрили проект соглашения.
https://24.kg/proisshestvija/355483/
просмотров: 382
Материалы по теме
