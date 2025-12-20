В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 18 декабря в Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация о том, что на территории Первомайского района сбывают синтетические наркотики.

По факту следственная служба районного УВД возбудила уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СБНОН ГУВД Бишкека в рамках профилактического мероприятия «Переброс» на пересечении улиц Уч-Коргон и Журнальной задержали гражданина К.Б., 2003 года рождения. При личном досмотре у задержанного в кармане куртки обнаружены 28 свертков, обмотанных изолентой синего цвета, с веществом со специфическим запахом, предположительно наркотического характера.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД столицы.

По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, предназначенным для дальнейшего сбыта посредством интернет-магазина в Telegram.

Следственная служба Первомайского РУВД проводит необходимые следственные действия.