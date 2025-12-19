09:27
Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в СБНОН поступила информация, что в Первомайском районе неизвестные занимаются сбытом синтетических наркотиков. По факту возбудили уголовное дело по статье 282 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта»).

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий задержан гражданин Ч.А., 2004 года рождения. При личном досмотре у него изъяли три свертка с характерным запахом синтетического наркотика.

Кроме того, задержанный добровольно указал места тайников, где ранее спрятал еще 27 свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 57,39 грамма.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.
