В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

В Бишкеке сотрудники МВД задержали 25-летнего гражданина К.А.С., подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. По данным следствия, он хранил запрещенные вещества и занимался их сбытом. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН Министерства внутренних дел КР.

При личном обыске у задержанного обнаружили 19 расфасованных доз наркотика «спайс». Кроме того, он указал места, где ранее оставлял тайники — оттуда также изъяли наркотики.

Следствие продолжается: правоохранительные органы устанавливают возможных сообщников задержанного.