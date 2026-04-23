В Бишкеке задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

В Бишкеке сотрудники МВД задержали 25-летнего гражданина К.А.С., подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. По данным следствия, он хранил запрещенные вещества и занимался их сбытом. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН Министерства внутренних дел КР.

При личном обыске у задержанного обнаружили 19 расфасованных доз наркотика «спайс». Кроме того, он указал места, где ранее оставлял тайники — оттуда также изъяли наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР (незаконное изготовление и сбыт наркотических средств). Назначена судебно-химическая экспертиза.

Следствие продолжается: правоохранительные органы устанавливают возможных сообщников задержанного.
