18:55
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Власть

Не может не радовать, что в Кыргызстане везде используется русский язык — Путин

«Не может не радовать, что в Кыргызстане повсеместно используется русский язык, по Конституции имеющий статус официального», — заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером КР Садыром Жапаровым.

Он добавил, что РФ ценит внимание руководства Кыргызстана к вопросам поддержки русского языка, имеющего в республике статус официального. По словам Владимира Путина, применение русского языка в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.

Он также отметил символизм открытия первого в истории КР Евразийского центра русского языка и культуры накануне его визита.

По словам президента страны Садыра Жапарова, в КР сохраняется бережное отношение к русскому языку — языку не только Александра Пушкина и Льва Толстого, но и великого писателя Чингиза Айтматова.

Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка, также заявил Владимир Путин.

«В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в КР девяти средних школ с обучением на русском языке, и первые три школы планируется открыть к 1 сентября 2027-го. В рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 школах республики работают 157 наших преподавателей», — напомнил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352378/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Путин поручил проработать вопрос доступа детей мигрантов к школам — Амангельдиев
Запуск Nomad TV в Бишкеке — Владимир Путин назвал старт канала символичным
Жапаров Путину: Россия остается нашим союзником и стратегическим партнером
«Салам, аскер!» — Владимир Путин удивил почетный караул на встрече в Бишкеке
В Бишкеке прошла репетиция конного почетного караула перед визитом Путина
Эдиль Байсалов: Нас не надо заставлять учить русский — мы и так его любим
Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Владимир Путин посетит Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ
В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от теста по русскому языку
Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
26 ноября, среда
18:35
Путин поручил проработать вопрос доступа детей мигрантов к школам — Амангельдиев Путин поручил проработать вопрос доступа детей мигранто...
18:28
Сессия ОДКБ. Президенты Беларуси и Казахстана прибыли в Бишкек
18:11
Не может не радовать, что в Кыргызстане везде используется русский язык — Путин
17:49
В Бишкеке раскрыта схема подкупа избирателей: силовики изъяли крупную сумму
17:43
На юге Кыргызстана сегодня произошло землетрясение