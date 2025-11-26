«Не может не радовать, что в Кыргызстане повсеместно используется русский язык, по Конституции имеющий статус официального», — заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером КР Садыром Жапаровым.

Он добавил, что РФ ценит внимание руководства Кыргызстана к вопросам поддержки русского языка, имеющего в республике статус официального. По словам Владимира Путина, применение русского языка в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.

Он также отметил символизм открытия первого в истории КР Евразийского центра русского языка и культуры накануне его визита.

По словам президента страны Садыра Жапарова, в КР сохраняется бережное отношение к русскому языку — языку не только Александра Пушкина и Льва Толстого, но и великого писателя Чингиза Айтматова.

Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка, также заявил Владимир Путин.

«В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в КР девяти средних школ с обучением на русском языке, и первые три школы планируется открыть к 1 сентября 2027-го. В рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 школах республики работают 157 наших преподавателей», — напомнил он.