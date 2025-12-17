Подозреваемого в мошенничестве на $100 тысяч задержали в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщило УВД Ленинского района Бишкека.

По данным правоохранительных органов, в апреле 2025 года в милицию обратился гражданин Ж.А., который заявил, что на улице Московской в Бишкеке гражданин Т.С. вошел к нему в доверие под предлогом совместного ведения бизнеса и завладел принадлежащим заявителю автомобилем Hi-Phi Z, оцененным в $100 тысяч. Подозреваемый пообещал передать деньги в течение четырех месяцев, однако обязательства не выполнил и скрылся.

Фото УВД

Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В итоге сотрудники милиции задержали подозреваемого — Т.С., 1983 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В УВД Ленинского района призывают граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, обратиться в милицию по телефонам 0702494730 или 102.

Расследование продолжается.