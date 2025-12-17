10:17
Происшествия

Лариса Долина опять лишилась квартиры — ее вернули Полине Лурье: решение ВС РФ

Верховный суд России накануне постановил решение Хамовнического суда и апелляционное решение Мосгорсуда по делу Ларисы Долиной отменить.

СМИ
Фото СМИ. Лариса Долина опять лишилась квартиры - ее вернули Полине Лурье. Решение принял Верховный суд РФ

Сама певица не пришла в Верховный суд, где рассматривается дело о ее квартире. Сторона артистки попросила закрыть заседание из-за риска нарушения врачебной тайны. Верховный суд просьбу о закрытии отклонил из-за широкого общественного резонанса. Трансляция уже поставила рекорд по просмотрам.

На суде стало известно, что Лариса Долина отказалась представлять справки из психдиспансера, потому что она народная артистка России.

Покупательница квартиры попросила суд принудительно выселить певицу из жилья. Деньги в этой ситуации должны возвращать мошенники, заявила адвокат Ларисы Долиной.

В итоге суд удовлетворил жалобу Полины Лурье и оставил за ней право собственности на квартиру. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Лариса Долина находится в квартире Лурье незаконно, суд может выселить ее, если она откажется добровольно съезжать, отмечают юристы.

Напомним, певица продала свою квартиру, но потом заявила, что сделала это под влиянием мошенников и обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Покупательница — многодетная мать Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег.
