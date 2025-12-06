Лариса Долина пообещала вернуть деньги за квартиру Полине Лурье в полном объеме

На выступлении в одном из российских телеканалов певица Лариса Долина призналась, что Полина Лурье ни в чем не виновата и поэтому она решила вернуть ей все деньги за квартиру. Об этом сообщает РБК.

«Я хочу быть честной прежде всего с самой собой. Это единственный правильный и справедливый выход», — заявила певица.

Фото из интернета

При этом Лариса Долина отметила, что вернуть деньги будет непросто, так как сейчас у нее их нет, но она сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Напомним, певица продала свою квартиру, но потом заявила, что сделала это под влиянием мошенников и обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Покупательница — многодетная мать Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег, теперь ее иск должен рассмотреть Верховный суд.