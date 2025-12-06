21:24
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Лариса Долина пообещала вернуть деньги за квартиру Полине Лурье в полном объеме

На выступлении в одном из российских телеканалов певица Лариса Долина призналась, что Полина Лурье ни в чем не виновата и поэтому она решила вернуть ей все деньги за квартиру. Об этом сообщает РБК.

«Я хочу быть честной прежде всего с самой собой. Это единственный правильный и справедливый выход», — заявила певица.

из интернета
Фото из интернета
При этом Лариса Долина отметила, что вернуть деньги будет непросто, так как сейчас у нее их нет, но она сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Напомним, певица продала свою квартиру, но потом заявила, что сделала это под влиянием мошенников и обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Покупательница — многодетная мать Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег, теперь ее иск должен рассмотреть Верховный суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353695/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Он якобы знаком с главой ГКНБ
Очередная схема мошенников от имени Нацбанка появилась в КР: будьте осторожны
НБ КР сообщает: мошенники используют фальшивые удостоверения сотрудников банка
Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников
Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты
Глава ГКНБ подарил квартиру заслуженному артисту КР Хабибилле Азиреткулову
Осторожно! Мошенники представляются работниками Минстроя и вымогают деньги
О росте телефонного мошенничества в Кыргызстане предупреждает ГКНБ
В Бишкеке задержали более 40 дропперов: ущерб от схем — почти 15 миллионов сомов
В парламенте призывают МВД усилить борьбу с мошенничеством в стране
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
21:14
Лариса Долина пообещала вернуть деньги за квартиру Полине Лурье в полном объеме Лариса Долина пообещала вернуть деньги за квартиру Поли...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 декабря: дожди, местами снег
19:49
На капитальный ремонт Русского драмтеатра потратили 320 миллионов сомов
18:49
В Бишкеке состоялся театральный фестиваль для школьников
18:21
Zoom заблокировал аккаунт ассоциации фактчекеров после вебинаров по фейкам