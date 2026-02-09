После скандала с квартирой Ларисы Долиной «Бабушкина схема» стала словом года

«Бабушкина схема» стала словом года среди экономических понятий. Словосочетание «бабушкина схема» стало победителем в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года», сообщает пресс-служба портала «Грамота. ру».

За словосочетание, означающее схему мошенничества с недвижимостью, проголосовали 44,6 процента респондентов. Второе место в категории заняли слова «утильсбор» (14,3 процента) и «самозапрет» (11,4 процента).

«Бабушкина схема» — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества.

Напомним, певица Лариса Долина продала свою квартиру, но потом заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Она обратилась в суд, который признал сделку недействительной. Покупательница — многодетная мать Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег.

История с продажей жилплощади Ларисы Долиной получила широкий общественный резонанс. При этом пострадала добросовестная покупательница — Полина Лурье. Верховный суд России ранее постановил решение Хамовнического суда и апелляционное решение Мосгорсуда по делу певицы отменить. На суде стало известно, что Долина отказалась представлять справки из психдиспансера, потому что она народная артистка РФ. В итоге суд удовлетворил жалобу Лурье и оставил за ней право собственности на квартиру.