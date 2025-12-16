Обещал освободить отца из тюрьмы: в Баткене мошенник выманил 1,5 миллиона сомов

В Баткенское городское управление внутренних дел обратился 28-летний житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 46-летний житель города Баткен Э.С. вошел в доверие заявителя и пообещал помочь в освобождении его отца, находящегося в местах лишения свободы. За свои «услуги» мужчина получил 1 миллион 500 тысяч сомов, после чего начал скрываться под различными предлогами.

Фото ГУВД

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Баткенского ШИИБ, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания сроком на два месяца.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.