«Быстрые деньги» обернулись обманом: в Оше 15 человек стали жертвами аферы

Управление внутренних дел города Оша предупреждает граждан о случаях интернет-мошенничества и призывает не поддаваться на обещания быстрого обогащения.

Как сообщили в милиции, с 12 по 16 декабря в УВД обратились 15 человек, ставшие жертвами компании VML_KG. В своих заявлениях граждане указали, что установили мобильное приложение компании и поверили рекламе с предложением «зарабатывать деньги за просмотр рекламы». Проект позиционировался как «семейный бизнес» с гарантированным быстрым ростом доходов.

Желающие быстро разбогатеть переводили деньги на указанные счета, рассчитывая на стремительное увеличение вложенных средств. Минимальная сумма перевода составила 27 тысяч сомов.

Отмечается, что некоторые пострадавшие принимали решение о переводе денег, не посоветовавшись с близкими.

В Ошском УВД призывают граждан с осторожностью относиться к ярким рекламным объявлениям и агрессивным маркетинговым предложениям, а перед вложением средств консультироваться с людьми, разбирающимися в финансовых вопросах. Также рекомендуется обращаться в подразделение по раскрытию киберпреступлений.

Правоохранительные органы напоминают:

не передавать третьим лицам личные данные, включая сведения о банковских картах и паспортах;

не доверять платформам, обещающим высокий доход «с гарантией», так как это один из признаков мошенничества;

в случае утраты денежных средств незамедлительно обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

В милиции также отмечают, что подобные схемы характеризуются отсутствием службы поддержки, выплатами за счет средств новых участников, требованием дополнительных платежей для вывода денег и последующим прекращением связи с организаторами.