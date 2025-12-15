20:32
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Происшествия

При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана

Студент из Узбекистана погиб в результате стрельбы в Брауновском университете в США. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в своем Telegram-канале.

Читайте по теме
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека

Стрельба в университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд произошла в субботу. В результате погибли двое студентов, пострадали девять человек. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался бывший военный Бенджамин Эриксон, пишет 360.ru.

«В связи с трагической стрельбой на территории Университета Брауна... выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммад-Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента», — написал пресс-секретарь.

Диппредставительства Узбекистана находятся в контакте с родственниками погибшего и соответствующими органами США.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354682/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека, еще десять ранены
Федерация просит президента и главу ГКНБ спасти единственную стрелковую базу
Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по военным Национальной гвардии США
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
Китайцы были пьяны. Подробности инцидента со стрельбой на КПП «Иркештам»
На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух
Стрельба в Нью-Йорке: мужчина хотел напасть на офис NFL, но ошибся этажом
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
15 декабря, понедельник
20:26
В Бишкеке автомобили оставляют на газонах В Бишкеке автомобили оставляют на газонах
20:03
В селе Таш-Мойнок автомобиль врезался в частный дом
19:48
Увольнение министра образования. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
19:47
При стрельбе в Брауновском университете США погиб студент из Узбекистана
19:31
MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день