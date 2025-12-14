14:40
Происшествия

При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека

В США два человека стали жертвами стрельбы в одном из старейших университетов, сообщает CNN.

Уточняется, что по меньшей мере два человека погибли и восемь получили серьезные ранения в результате стрельбы, произошедшей во время экзаменов в Брауновском университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

Стрелявшего задержать пока не удалось, его описывают как мужчину в черной одежде, подробностей о подозреваемом пока мало.

Стрельба произошла в корпусе инженерного и физического факультетов, где днем должны были состояться экзамены, сообщила администрация университета. Один из студентов рассказал, что два часа прятался под партой, ожидая, пока полиция закончит операцию.

Президент Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о стрельбе. «Какое ужасное событие! Все, что мы можем сделать сейчас, — это молиться за жертв. Это позор», — сказал он журналистам.

Федеральные правоохранительные органы, включая ФБР, оказывают помощь местным правоохранительным органам.

Брауновский университет — частный исследовательский университет Лиги плюща и одно из старейших высших учебных заведений страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354531/
просмотров: 453
