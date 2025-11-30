13:14
Происшествия

При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека, еще десять ранены

Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктоне в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

«Четыре человека погибли после того, как более десятка подстрелили на семейной встрече в городе Стоктоне на севере Калифорнии в субботу вечером... Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа», — говорится на сайте телеканала.

Отмечается, что вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, однако в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о «семейной встрече».
