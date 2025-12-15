Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в Таджикистане

В Яванском районе Таджикистана грузовой поезд, перевозивший топливо, сошел с рельсов и загорелся. Авария произошла недалеко от села Дахана, сообщили в государственном предприятии «Рохи охани Точикистон» (ТЖД) изданию Asia-Plus.

По данным железнодорожников, причиной происшествия стал оползень — сход грунта повредил железнодорожное полотно, в результате чего поезд сошел с рельсов, опрокинулся и загорелся. В ТЖД подчеркнули, что пострадавших нет.

На место аварии выехали руководство предприятия и специальная рабочая группа. Они занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося и оценкой последствий для железнодорожной инфраструктуры.