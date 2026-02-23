В Кара-Балте поезд сбил молодого человека. Он скончался в больнице

В Кара-Балте 23 февраля на железнодорожном переезде на улице Кожомбердиева произошло чрезвычайное происшествие. Под колесами поезда оказался молодой человек в возрасте 20-25 лет, сообщает УВД города.

Пострадавший доставлен бригадой скорой помощи в больницу и помещен в реанимацию в состоянии комы. Позже медики сообщили, что молодой человек скончался. Травмы, полученные при столкновении с поездом, оказались несовместимыми с жизнью.

Погибшим оказался С.Р.А., 2009 года рождения.

Обстоятельства происшествия выясняются. Следственно-оперативная группа работает на месте.