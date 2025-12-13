18:15
Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве на почти $30 тысяч

В Бишкеке сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в совершении мошенничества на крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным правоохранительных органов, 15 ноября 2025 года в милицию с заявлением обратился гражданин С.Н.. Он сообщил, что 13 ноября неизвестные лица, находясь в жилом массиве «Ала-Тоо» на улице 23, вошли к нему в доверие и пообещали привезти автомобиль Toyota Land Cruiser 300. Под этим предлогом они получили от заявителя $29 тысяч 850, после чего скрылись.

По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района было возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемых — Д.С., 1982 года рождения, и К.К., 2001 года рождения. Их доставили в Следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354516/
просмотров: 316
