Два человека погибли при пожаре в Карагандинской области

Крупный пожар разгорелся на станции Мойынты в Шетском районе Карагандинской области, сообщают казахстанские СМИ.

Как сообщили в МЧС Казахстана, в одном из кафе произошел взрыв газового баллона. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое и интенсивное горение кафе по всей площади.

«По предварительным данным, девять пострадавших на данный момент транспортируются в ближайшую районную больницу, где им подготовили койко-места и медикаменты для оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в МЧС.

Также обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров, спасатели вели разбор завалов.

«Предварительная причина взрыва газового баллона — нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов. В одноэтажном здании предварительно произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением перекрытия», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибло два человека, 11 пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры по недопущению повторного возгорания.