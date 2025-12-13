«Открывала дорогу в бизнес»: в Бишкеке задержали лжецелительницу

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемую в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе районного управления внутренних дел.

В Следственную службу с заявлением обратилась гражданка О.Г.. По ее словам, с мая по конец октября 2025 года девушка, представлявшаяся как А., вошла к ней в доверие под предлогом «открытия дороги в бизнесе» и проведения различных ритуалов. В результате мошеннических действий заявительница лишилась $43 тысяч, после чего подозреваемая скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась гражданка М.К., 2000 года рождения. Она доставлена в Следственную службу УВД и в порядке статьи 96 УПК КР водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

По данным следствия, задержанная представлялась «целительницей» и обманным путем завладевала деньгами граждан, обещая «открыть дорогу» в бизнесе, личной жизни и других сферах. Во время так называемых ритуалов она требовала оставлять деньги на кладбищах, используя нитки, иглы и другие предметы.

Расследование уголовного дела продолжается.

В УВД призывают граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой либо располагают информацией, сообщить по телефонам +996 703 65 64 64 или 102.