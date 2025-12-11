В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным пресс-службы управления, с письменным заявлением обратился гражданин К.Э. с просьбой принять меры в отношении А.А. По его словам, под предлогом приумножить денежные средства с октября 2023 года по февраль 2024-го А.А. завладел его денежными средствами в размере $160 тысяч.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 «Мошенничество» УК КР.

Фото УВД Октябрьского района

В рамках уголовного дела подозреваемый А.А., 1999 года рождения, задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0502120570, 0704575253 и 102.