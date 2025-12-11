09:57
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Происшествия

В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды

Фото из интернета

По данным полпредства президента в Иссык-Кульской области, в Тюпском районе введен режим чрезвычайной ситуации после обильных осадков и резкого осложнения погодных условий.

Сообщается, что несколько часов назад специальные службы и органы гражданской обороны были переведены на усиленный режим работы.

На месте проводятся следующие мероприятия:

  • расчистка автодорог и восстановление проезда;
  • обеспечение стабильной работы коммунальных и энергетических сетей;
  • мониторинг потенциально опасных участков;
  • оперативное информирование населения о текущей ситуации.

Правоохранительные органы усилили контроль за общественной безопасностью и регулируют движение на участках с ограниченной видимостью. Медицинские службы переведены в режим повышенной готовности и готовы к оперативному реагированию.

Специализированные службы продолжают профилактические и аварийно-восстановительные работы.

В полпредстве отметили, что ситуация находится под круглосуточным контролем районной администрации и служб гражданской обороны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354187/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧС: ситуация на Иссык-Куле под контролем
Более 1,3 миллиарда сомов составил ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане
Финнадзор предлагает создать страховой пул для обеспечения выплат при ЧС
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
Из-за повышения уровня воды в озере Такыр-Тор эвакуировали 782 человека
МЧС КР передали оборудование для модернизации системы раннего оповещения
В Кыргызстане посчитали ущерб от чрезвычайных ситуаций
Камила Талиева требует упразднить должность полпреда президента в областях
Снижение рисков бедствий и систему предупреждения о ЧС обсудят в Бишкеке
Помощник полпреда Чуйской области угрожал главе айыл окмоту — депутат
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
11 декабря, четверг
09:53
Сколько многоэтажек узаконили в Кыргызстане, рассказал глава Минстроя Сколько многоэтажек узаконили в Кыргызстане, рассказал...
09:51
Ситуация на перевалах стабильная: Туз-Бел закрыт, на других — усиленный контроль
09:50
Режим ЧС: ситуация на Иссык-Куле под контролем
09:49
В Бишкеке из-за гололеда столкнулись сразу три автобуса
09:49
На Иссык-Куле — «улан»: пыльная буря и ветер до 35 метров в секунду