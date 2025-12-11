В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды

По данным полпредства президента в Иссык-Кульской области, в Тюпском районе введен режим чрезвычайной ситуации после обильных осадков и резкого осложнения погодных условий.

Сообщается, что несколько часов назад специальные службы и органы гражданской обороны были переведены на усиленный режим работы.

На месте проводятся следующие мероприятия:

расчистка автодорог и восстановление проезда;

обеспечение стабильной работы коммунальных и энергетических сетей;

мониторинг потенциально опасных участков;

оперативное информирование населения о текущей ситуации.

Правоохранительные органы усилили контроль за общественной безопасностью и регулируют движение на участках с ограниченной видимостью. Медицинские службы переведены в режим повышенной готовности и готовы к оперативному реагированию.

Специализированные службы продолжают профилактические и аварийно-восстановительные работы.

В полпредстве отметили, что ситуация находится под круглосуточным контролем районной администрации и служб гражданской обороны.