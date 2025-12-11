Режим ЧС: ситуация на Иссык-Куле под контролем

В связи со сложными погодными условиями в Иссык-Кульской области уполномоченный представитель президента Бакытбек Жетигенов с раннего утра объезжает Тюпский, Ак-Сууйский и другие районы, лично контролируя состояние дорог и работу оперативных служб. По результатам выезда он дал ряд срочных поручений ответственным ведомствам.

Областной оперативный штаб работает с самого утра. Дорожные службы, спасатели, полиция, медики, энергетики и другие структуры переведены на круглосуточный режим. Несмотря на обильный снегопад, ведется очистка дорог, мониторинг опасных участков и обеспечение безопасности жителей.

Власти отмечают, что в соцсетях распространяются непроверенные и эмоциональные сообщения, которые не соответствуют действительности. Подчеркивается важность использования только официальной информации.

Обстановка находится под полным контролем. Все службы работают не в кабинетах, а непосредственно на местах, в условиях сложной погоды.

Жителей призывают к спокойствию и пониманию в отношении работы оперативных служб.

Ранее было сообщено, что в Тюпском районе Иссык-Кульской области введен режим чрезвычайной ситуации после обильных осадков и резкого осложнения погодных условий.