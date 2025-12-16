Незавершенный ремонт и грязь на трассе. Чиновникам Канта сделали замечания

Полпред президента в Чуйской области Азамат Осмонов по обращению жителей Канта ознакомился с состоянием Аллеи молодежи. Об этом сообщили в полномочном представительстве президента.

Горожане пожаловались на то, что ремонтные работы на проезжей части и в пешеходной зоне так и не были завершены, в результате чего тротуар находится в неудовлетворительном состоянии. По итогам осмотра Азамат Осмонов поручил мэру Канта в кратчайшие сроки восстановить пешеходную зону и обеспечить полное завершение ремонтных работ.

Кроме того, в ходе рабочей поездки полпред, следуя по трассе, выявил факт выгрузки угля частными лицами в неустановленном месте. Это привело к образованию грязи и слякоти на прилегающей территории.

На месте Азамат Осмонов дал поручение акиму Иссык-Атинского района навести порядок и устранить последствия. Он отметил, что размещение угольной массы непосредственно под трассой в теплое время года приводит к выносу грязи и угольной пыли на проезжую часть колесами автотранспорта, что загрязняет основную дорогу.

В холодный период, по его словам, существует риск образования угольных камней и наледи, что создает угрозу повреждения шин, повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий и нарушает требования безопасности дорожного движения. Также подчеркивается, что подобные действия наносят вред окружающей среде, загрязняют почву и воздух и нарушают правила благоустройства и эксплуатации автомобильных дорог.