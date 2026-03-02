09:19
Общество

Единовременные выплаты при ЧС пересмотрели: документ вынесли на обсуждение

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление, регулирующее поддержку уязвимых и целевых групп населения в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Документ корректирует порядок предоставления единовременной социальной выплаты и уточняет категории граждан, имеющих право на помощь. Как отмечено в пояснительной справке, цель изменений — привести нормы в соответствие с возможностями бюджета и обеспечить единообразие процедур.

В обновленном приложении к постановлению прописан детализированный порядок предоставления единовременной выплаты при ЧС:

  • помощь будет предоставляться только в случае введения режима ЧП или ЧС II-V степеней тяжести;
  • предусмотрены три вида выплат:

- для эвакуированных и отселенных граждан — на первоочередные нужды (вода, питание, предметы первой необходимости);
- для пострадавших, получивших вред здоровью, — на основе заключения судебно-медицинской экспертизы;
- для семей погибших (умерших) в результате ЧС — также на основании СМЭ;

  • районный коэффициент не применяется;
  • решение о назначении выплат принимает соответствующая комиссия по гражданской защите;
  • порядок также вводит требование о ведении отчетности по выделенным средствам и уточняет взаимодействие ведомств при международной чрезвычайной помощи.

В пояснительной записке кабмин указывает, что за 2023-2025 годы в стране зафиксировано более 170 чрезвычайных ситуаций, в которых погибли и пострадали десятки людей. Четкие критерии назначения выплат необходимы для оперативной и справедливой помощи населению и исключения правовой неопределенности. 
