Единовременные выплаты при ЧС пересмотрели: документ вынесли на обсуждение

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление, регулирующее поддержку уязвимых и целевых групп населения в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Документ корректирует порядок предоставления единовременной социальной выплаты и уточняет категории граждан, имеющих право на помощь. Как отмечено в пояснительной справке, цель изменений — привести нормы в соответствие с возможностями бюджета и обеспечить единообразие процедур.

В обновленном приложении к постановлению прописан детализированный порядок предоставления единовременной выплаты при ЧС:

помощь будет предоставляться только в случае введения режима ЧП или ЧС II-V степеней тяжести;

предусмотрены три вида выплат:

- для эвакуированных и отселенных граждан — на первоочередные нужды (вода, питание, предметы первой необходимости);

- для пострадавших, получивших вред здоровью, — на основе заключения судебно-медицинской экспертизы;

- для семей погибших (умерших) в результате ЧС — также на основании СМЭ;

районный коэффициент не применяется;

решение о назначении выплат принимает соответствующая комиссия по гражданской защите;

порядок также вводит требование о ведении отчетности по выделенным средствам и уточняет взаимодействие ведомств при международной чрезвычайной помощи.

В пояснительной записке кабмин указывает, что за 2023-2025 годы в стране зафиксировано более 170 чрезвычайных ситуаций, в которых погибли и пострадали десятки людей. Четкие критерии назначения выплат необходимы для оперативной и справедливой помощи населению и исключения правовой неопределенности.