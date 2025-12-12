18:41
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

Помощь пострадавшим при ЧС пересмотрят: проект кабмина вынесли на обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок оказания социальной поддержки гражданам, пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Документ предусматривает корректировку механизма предоставления единовременных социальных выплат с учетом возможностей республиканского бюджета. В частности, предлагается изменить подход к определению размеров помощи — они будут устанавливаться кабинетом министров на основании решений комиссий по гражданской защите в зависимости от масштаба и последствий ЧС.

Проектом уточняются категории получателей выплат, перечень необходимых документов, а также вводится обязательное наличие заключения судебно-медицинской экспертизы при получении помощи в случае тяжкого вреда здоровью или гибели гражданина. При этом выплаты могут предоставляться и при отсутствии страхового полиса.

Также сокращаются сроки предоставления отдельных видов помощи и уточняется порядок рассмотрения заявлений пострадавших через комиссии по гражданской защите на местах. 

Отдельной главой вводится ответственность должностных лиц и граждан за законность решений и достоверность предоставляемых данных.

В случае утери или повреждения документов государственные органы будут обязаны оказывать содействие в их восстановлении на безвозмездной основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354436/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане расширили основания для приостановки работы бизнеса при проверках
Режим ЧС: ситуация на Иссык-Куле под контролем
В Тюпском районе введен режим ЧС из-за непогоды
Кыргызстан получил исключительные права на бренд «Всемирные игры кочевников»
Для участников рынка ценных бумаг вводят новые требования к капиталу
Кыргызстан и Азербайджан укрепляют экономическое и гуманитарное сотрудничество
Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
Система «Тундук» получает расширенные полномочия в цифровом управлении
Меняется регулирование ценных бумаг: законопроект вынесли на обсуждение
Размер командировочных выплат увеличили в Кыргызстане
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
12 декабря, пятница
18:40
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за ...
18:31
Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
17:46
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
17:45
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
17:45
МОК разрешил снять ограничения на участие России и Беларуси в юношеских турнирах