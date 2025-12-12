Помощь пострадавшим при ЧС пересмотрят: проект кабмина вынесли на обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок оказания социальной поддержки гражданам, пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Документ предусматривает корректировку механизма предоставления единовременных социальных выплат с учетом возможностей республиканского бюджета. В частности, предлагается изменить подход к определению размеров помощи — они будут устанавливаться кабинетом министров на основании решений комиссий по гражданской защите в зависимости от масштаба и последствий ЧС.

Проектом уточняются категории получателей выплат, перечень необходимых документов, а также вводится обязательное наличие заключения судебно-медицинской экспертизы при получении помощи в случае тяжкого вреда здоровью или гибели гражданина. При этом выплаты могут предоставляться и при отсутствии страхового полиса.

Также сокращаются сроки предоставления отдельных видов помощи и уточняется порядок рассмотрения заявлений пострадавших через комиссии по гражданской защите на местах.

Отдельной главой вводится ответственность должностных лиц и граждан за законность решений и достоверность предоставляемых данных.

В случае утери или повреждения документов государственные органы будут обязаны оказывать содействие в их восстановлении на безвозмездной основе.