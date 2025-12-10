14:56
Происшествия

В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана выявили факт незаконных сбыта и хранения наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в Манасе Джалал-Абадской области задержан 43-летний Ч.О.Т., который, по данным милиции, занимался хранением и продажей наркотиков.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли:

• 1 килограмм 344 грамма гашиша;
• 476 граммов марихуаны.

Задержанный помещен в ИВС Манасского РОВД. Следственные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354101/
