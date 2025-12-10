14:56
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Происшествия

В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»

В Балыкчи милиция задержала местного «гурмана». Об этом сообщили в Балыкчинском ГУВД.

По его данным, в дежурную часть обратился горожанин. Он заявил, что ранним утром 26 ноября неизвестный вскрыл его Audi-100, припаркованную у дома, и похитил из салона крупную партию семечек «Джин».

Материальный ущерб владелец оценил в 9 тысяч 812 сомов.

Оперативники вычислили «охотника на семечки»: им оказался ранее судимый 40-летний житель Балыкчи С.М. В ходе следствия выяснилось, что мужчина, видимо, давно практиковал кражи из авто. Ему инкриминируют еще шесть подобных эпизодов.

Балыкчинского ГУВД
Фото Балыкчинского ГУВД. «Охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»
По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Следствие продолжается.

А любителям семечек напоминают: «Храните закуски в недоступных для преступников местах».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354095/
просмотров: 723
Версия для печати
Материалы по теме
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
В Бишкеке под электронное наблюдение отправили мужчину за кражу из частного дома
Из музея в Калифорнии украли более тысячи экспонатов
В Бишкеке подросток снимал номера с автомобилей
В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева за кражу у бизнесмена
В Египте украли и переплавили золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет
Более сотни краденых телефонов изъяли на Ошском базаре в Бишкеке
Популярные новости
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
10 декабря, среда
14:39
В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гектаров отдали родственникам В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гекта...
14:35
В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны
14:06
Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу
14:01
В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»
13:56
В 2025 году в Бишкеке отремонтировали почти 100 километров дорог