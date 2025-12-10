В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»

В Балыкчи милиция задержала местного «гурмана». Об этом сообщили в Балыкчинском ГУВД.

По его данным, в дежурную часть обратился горожанин. Он заявил, что ранним утром 26 ноября неизвестный вскрыл его Audi-100, припаркованную у дома, и похитил из салона крупную партию семечек «Джин».

Материальный ущерб владелец оценил в 9 тысяч 812 сомов.

Оперативники вычислили «охотника на семечки»: им оказался ранее судимый 40-летний житель Балыкчи С.М. В ходе следствия выяснилось, что мужчина, видимо, давно практиковал кражи из авто. Ему инкриминируют еще шесть подобных эпизодов.

Фото Балыкчинского ГУВД. «Охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Следствие продолжается.

А любителям семечек напоминают: «Храните закуски в недоступных для преступников местах».