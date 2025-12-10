В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»

В Балыкчи милиция задержала местного «гурмана». Об этом сообщили в Балыкчинском ГУВД.
По его данным, в дежурную часть обратился горожанин. Он заявил, что ранним утром 26 ноября неизвестный вскрыл его Audi-100, припаркованную у дома, и похитил из салона крупную партию семечек «Джин».
Материальный ущерб владелец оценил в 9 тысяч 812 сомов.
Оперативники вычислили «охотника на семечки»: им оказался ранее судимый 40-летний житель Балыкчи С.М. В ходе следствия выяснилось, что мужчина, видимо, давно практиковал кражи из авто. Ему инкриминируют еще шесть подобных эпизодов.
Следствие продолжается.
А любителям семечек напоминают: «Храните закуски в недоступных для преступников местах».