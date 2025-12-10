В Араванском районе задержаны экс-чиновники, подозреваемые в коррупции

В Араванском районе Ошской области по делу о незаконной трансформации земельных участков задержаны пять бывших государственных служащих. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского ГУВД.

По ее данным, в рамках расследования по статье 336 «Коррупция» УК КР задержаны:

экс-начальник Араванского районного управления градостроительства и архитектуры А.Б., 1967 года рождения;

бывший глава Нурабадского айыльного аймака А.К., 1953 года рождения;

экс-специалист Араванского районного кадастра И.А., 1969 года рождения;

бывший земельный специалист Нурабадского айыл окмоту Ю.А., 1968 года рождения;

экс-сотрудник районного управления градостроительства и архитектуры М.У., 1985 года рождения.



Все они помещены в ИВС в статусе подозреваемых.

В ведомстве отметили, что следствие продолжается, а сотрудники Араванского РУВД проводят оперативные мероприятия для установления других возможных участников коррупционной схемы.