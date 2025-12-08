12:33
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Происшествия

Раскрыта деятельность ОПГ, причастной к разбоям и контрабанде

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД выявили устойчивую организованную преступную группу, действовавшую на юге Кыргызстана. По данным правоохранительных органов, ее создателем является гражданин Г.М., известный в криминальных кругах по прозвищу Муса.

Как установило следствие, с 2012 года члены ОПГ занимались вымогательством денег у предпринимателей, а также грабежами и разбойными нападениями на территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.

По факту создания преступного сообщества возбуждено уголовное дело по статье 262 Уголовного кодекса. В ходе оперативных мероприятий также получена информация о причастности группировки к контрабанде товаров, перевозке наркотиков и угнанных автомобилей через Баткенскую область в Таджикистан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353765/
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ
Кудрета Тайчабарова отправили в СИЗО-1 до 30 декабря по делу об ОПГ
Государству вернули 80 гектаров земель, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева
Связь с ОПГ. Еще двум претендентам на депутатский мандат отказано в регистрации
Задержан приближенный лидера ОПГ Дженго. Незаконно переоформил землю в Оше
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в&nbsp;сюжет BBC, погиб в&nbsp;Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана
Ушла из&nbsp;дома и&nbsp;не&nbsp;вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку Ушла из дома и не вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
12:26
Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью...
12:24
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
12:14
Выделенные полосы для общественного транспорта вновь появились в Бишкеке
12:09
«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года
11:58
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение