Раскрыта деятельность ОПГ, причастной к разбоям и контрабанде

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД выявили устойчивую организованную преступную группу, действовавшую на юге Кыргызстана. По данным правоохранительных органов, ее создателем является гражданин Г.М., известный в криминальных кругах по прозвищу Муса.

Как установило следствие, с 2012 года члены ОПГ занимались вымогательством денег у предпринимателей, а также грабежами и разбойными нападениями на территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.

По факту создания преступного сообщества возбуждено уголовное дело по статье 262 Уголовного кодекса. В ходе оперативных мероприятий также получена информация о причастности группировки к контрабанде товаров, перевозке наркотиков и угнанных автомобилей через Баткенскую область в Таджикистан.