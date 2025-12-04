23:49
Происшествия

Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин звезде сериала «Друзья»

Врач Сальвадор Пласенсия, который продавал кетамин актеру Мэттью Перри, получил 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщает Associated Press.

Напомним, звезда сериала «Друзья» умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Как показало вскрытие, причиной смерти стало острое воздействие кетамина.

Как заявила судья, Пласенсия способствовал зависимости Перри от препарата и использовал это для собственной выгоды. Врач признал свою вину в незаконной продаже кетамина.

Ранее родные Перри выразили благодарность правоохранителям, участвующим в расследовании, и отметили, что с нетерпением ждут, когда правосудие восторжествует.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353474/
просмотров: 445
