В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Он якобы знаком с главой ГКНБ

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Б.у.Т., ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи с председателем Госкомитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым, войдя в доверие к гражданину Д.А.А., систематически брал деньги за решение различных вопросов.

«С 2024 по 2025 год Б.у.Т. завладел крупной суммой. Установлено, что Б.у.Т. в своем телефоне показывал жертвам фото ковра-портрета с изображением Камчыбека Ташиева, который он якобы получил в подарок от самого главы ГКНБ, бывая у него дома. Однако последнего вычислили тем, что на ковре-портрете Ташиев запечатлен со звездами генерала. По факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР и Б.у.Т. водворен в ИВС СИЗО», — говорится в сообщении.