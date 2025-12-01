19:01
Происшествия

В Ноокене аннулированы результаты голосования на участке № 2410 из-за съемки

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области аннулированы результаты голосования на избирательном участке №2410. Решение принято после обнаружения скрытой видеосъемки в помещении участка. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Ранее в соцсетях распространилось видео, связанное с кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Б.С.. На кадрах видно мобильное устройство, направленное на членов участковой комиссии и процесс голосования.

Как сообщили в пресс-службе УВД области, инцидент произошел 30 ноября в селе Сай-Бою айыльного аймака имени Э. Алиева. На бетонной колонне внутри здания сотрудники милиции обнаружили установленный серебристый iPhone 13 Pro Max с надписью «Анарбаев Хамзат 359». Телефон был подключен к повербанку и вел видеосъемку в сторону членов комиссии и урны.

Факт зарегистрирован в ОВД Ноокенского района. По результатам проверки уголовного правонарушения в действиях причастных лиц не установлено. Материалы направлены для применения дисциплинарных мер в отношении членов участковой комиссии. Председателю окружной комиссии Атабеку Нарматову вынесено уведомление.

Напомним, Бакыт Сыдыков набрал в этом округе, по предварительным данным ЦИК, 17 тысяч 397, за ним идет Айбек Алтынбеков с 13 тысячами 477 голосами. 
