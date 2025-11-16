12:13
Происшествия

Более тысячи преступлений против пожилых совершили в Кыргызстане с начала года

Более тысячи преступлений против пожилых совершили в Кыргызстане с начала года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что в период с января по сентябрь зарегистрировано 1 тысяча 190 преступлений против граждан преклонного возраста.

39,7 процента совершенных против стариков преступлений — это мошенничество, 30,3 процента — кражи, 4,3 процента — нарушения правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, 4,2 процента — скотокрадство, 3,1 процента — хулиганство.
