К 2050 году доля пожилых в мировом населении достигнет 17 процентов

В 2025-м мир по-новому смотрит на старение: пожилые люди воспринимаются не как пассивные получатели помощи, а как активные участники общественной жизни.

Как сообщает Служба новостей ООН, пожилые вносят вклад в здравоохранение, устойчивость сообществ, финансовую стабильность и защиту прав человека — и этот вклад с каждым годом становится все более заметным.

Международный день пожилых людей, учрежденный ООН в 1990-м и отмечаемый 1 октября, служит платформой для того, чтобы пожилые могли высказывать свои мнения, отстаивать права и призывать к переменам. Но путь к этому дню был долгим: от Венского плана действий 1982 года до Принципов ООН 1991-го и Мадридского плана 2002 года.

В развивающихся странах пожилые люди — один из самых быстрорастущих сегментов населения. Политика, направленная на расширение их прав, доступ к медицине и социальной защите, а также на борьбу с дискриминацией, становится ключом к устойчивому развитию.

Цифры говорят сами за себя: с 1980-го число людей старше 65 лет утроилось — с 260 до 761 миллиона. К 2050 году их доля в мировом населении достигнет 17 процентов, а к 2080-му пожилых будет больше, чем детей младше 18 лет.

Уже сегодня в мире насчитывается 1,2 миллиарда человек старше 60 лет, и к середине 2030-х годов число тех, кому за 80, превысит число младенцев.

Старение населения требует переосмысления систем здравоохранения и социальной поддержки. Особенно остро стоит вопрос деменции — одной из главных причин инвалидности в пожилом возрасте. Необходима специализированная помощь, адаптированная к функциональным возможностям пожилых людей и их окружению.

Отдельного внимания заслуживает роль женщин: они обеспечивают около 70 процентов всех часов неформального ухода в мире, особенно в государствах с низким и средним доходом. Это делает их особенно уязвимыми к бедности в старости и требует срочных решений на уровне политики.