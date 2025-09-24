10:37
Общество

В Кыргызстане стартовал месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста»

Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявляет о начале месячника под девизом «Внимание и заботу людям пожилого возраста», который проходит с 15 сентября по 15 октября.

Акция проводится в рамках постановления правительства № 237 от 10 апреля 2012 года и направлена на повышение качества жизни пожилых, укрепление традиций уважения и заботы о старшем поколении, а также на привлечение внимания общества к вопросам социальной защиты.

В течение месячника по всей стране пройдут мероприятия социальной, медицинской и правовой направленности, культурные и образовательные встречи, акции взаимопомощи и благотворительные инициативы.

Министерство призывает всех граждан, общественные объединения и бизнес-структуры присоединиться к акции и проявлять внимание и заботу о пожилых людях не только в период месячника, но и каждый день.
