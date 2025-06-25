Глава Минтруда ошеломлен от увиденного в центре для пожилых в Балыкчи

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров посетил центр дневного пребывания для пожилых граждан в Балыкчи Иссык-Кульской области и признался, что ошеломлен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, центр, функционирующий с 2008 года, оказывает пожилым людям социальные и медицинские услуги, содействуя активному долголетию и улучшению качества жизни.

Равшанбек Сабиров ознакомился с условиями, в которых пребывают пожилые граждане, и пообщался с подопечными учреждения. Состояние центра вызвало у него серьезную обеспокоенность.

«Я, честно говоря, ошеломлен. Мы все когда-нибудь станем старыми, и то, как мы сегодня относимся к пожилым, определяет наше собственное будущее. Условия в этом центре требуют срочного внимания», — сказал он.

Отмечена необходимость улучшения материально-технической базы учреждения. Глава Минтруда будет инициировать поиск дополнительных ресурсов и донорской помощи для модернизации центра.

«Поддержка пожилых людей должна быть системной, уважительной и заботливой. Мы будем прилагать все усилия, чтобы такие учреждения соответствовали стандартам и действительно приносили пользу людям», — добавил он.

Председатель правления ОО «Ресурсный центр для пожилых» Светлана Баштовенко проинформировала Равшанбека Сабирова о том, что на сегодня в центре находятся 22 пожилых человека, которые получают ежедневную поддержку, а 175 граждан охвачены патронажными услугами. В их число входят регулярные медицинские осмотры, консультации по вопросам активного долголетия и предоставление гуманитарной помощи.

Что именно ошеломило чиновника, в Минтруда не пояснили.