Государство расширит перечень бесплатных социальных услуг для пожилых

Государственный секретарь Марат Иманкулов выступил с поздравлением 1 октября ко Дню пожилых людей.

Он отметил, что этот праздник еще раз напоминает каждому о необходимости почитать священные традиции и великие заветы предков, уважать старших и хранить преемственность поколений.

«В многовековой истории кыргызского народа уважение к старшим и внимательное отношение к их мудрым наставлениям всегда было неотъемлемой частью нашей культуры. Эта традиция вошла в плоть и кровь народа и сохраняется до сегодняшнего дня.

В основных положениях нашей Конституции закреплено, что Кыргызстан является социальным государством, а каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение и пенсию. Это законный и моральный долг государства перед вами.

Политика нашего государства в отношении пожилых граждан основывается на неукоснительном соблюдении ратифицированных международных соглашений в сфере прав человека и национальных законов, вытекающих из положений нашей Конституции», — отметил госсекретарь.

Он добавил, что в целях продления активной и достойной жизни старшего поколения государство расширит перечень бесплатных социальных услуг и увеличит количество мест для отдыха и досуга.

По всей стране будет продолжена работа по созданию геронтологических центров, центров паллиативной помощи, кризисных и психологических служб.

«Самое главное, чтобы каждый из этих шагов отвечал реальным потребностям наших граждан. С 1 октября 2025 года в Кыргызстане проведена индексация пенсий. Страховая часть пенсий до 50 тысяч сомов повышена на 10 процентов, но не менее чем на 600 сомов. Пенсия пенсионеров, размер которой превышает 50 тысяч сомов, увеличится на 5 тысяч сомов. Это позволит повысить выплаты всем пенсионерам страны, при этом общий размер пенсии не будет ниже 7 тысяч 100 сомов.

Принятое решение направлено на последовательное повышение социальной защищенности граждан преклонного возраста и обеспечение справедливого отношения к тем, кто посвятил жизнь труду во имя Родины», — резюмировал Марат Иманкулов.