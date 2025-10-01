12:12
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Общество

Государство расширит перечень бесплатных социальных услуг для пожилых

Государственный секретарь Марат Иманкулов выступил с поздравлением 1 октября ко Дню пожилых людей.

Он отметил, что этот праздник еще раз напоминает каждому о необходимости почитать священные традиции и великие заветы предков, уважать старших и хранить преемственность поколений.

«В многовековой истории кыргызского народа уважение к старшим и внимательное отношение к их мудрым наставлениям всегда было неотъемлемой частью нашей культуры. Эта традиция вошла в плоть и кровь народа и сохраняется до сегодняшнего дня.

В основных положениях нашей Конституции закреплено, что Кыргызстан является социальным государством, а каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение и пенсию. Это законный и моральный долг государства перед вами.

Политика нашего государства в отношении пожилых граждан основывается на неукоснительном соблюдении ратифицированных международных соглашений в сфере прав человека и национальных законов, вытекающих из положений нашей Конституции», — отметил госсекретарь.

Он добавил, что в целях продления активной и достойной жизни старшего поколения государство расширит перечень бесплатных социальных услуг и увеличит количество мест для отдыха и досуга.

По всей стране будет продолжена работа по созданию геронтологических центров, центров паллиативной помощи, кризисных и психологических служб.

«Самое главное, чтобы каждый из этих шагов отвечал реальным потребностям наших граждан. С 1 октября 2025 года в Кыргызстане проведена индексация пенсий. Страховая часть пенсий до 50 тысяч сомов повышена на 10 процентов, но не менее чем на 600 сомов. Пенсия пенсионеров, размер которой превышает 50 тысяч сомов, увеличится на 5 тысяч сомов. Это позволит повысить выплаты всем пенсионерам страны, при этом общий размер пенсии не будет ниже 7 тысяч 100 сомов.

Принятое решение направлено на последовательное повышение социальной защищенности граждан преклонного возраста и обеспечение справедливого отношения к тем, кто посвятил жизнь труду во имя Родины», — резюмировал Марат Иманкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345556/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане стартовал месячник «Внимание и заботу людям пожилого возраста»
Мэрия организовала пикник в «Ала-Арче» для пожилых людей и лиц с инвалидностью
Глава Минтруда ошеломлен от увиденного в центре для пожилых в Балыкчи
Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов подал в отставку
США откажутся от попыток добиться мира РФ с Украиной, если не увидят прогресса
Население КР находится на пороге старости: число трудоспособных снижается
Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака
Садыр Жапаров поздравил с Днем пожилых людей и анонсировал повышение пенсий
Изменение флага. Госсекретарь Кыргызстана обещает, что учтут мнение народа
Когда мать отправляют в дом престарелых: плюсы и минусы депутатской инициативы
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
29&nbsp;сентября: где в&nbsp;Бишкеке отключат свет 29 сентября: где в Бишкеке отключат свет
Бизнес
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
1 октября, среда
12:10
В Тюмени осудили кыргызстанца, незаконно пересекшего границу России В Тюмени осудили кыргызстанца, незаконно пересекшего гр...
12:04
Государство расширит перечень бесплатных социальных услуг для пожилых
11:44
На таможне задержаны автомобили, поставленные на учет по поддельным документам
11:23
Госрегистр в Бишкеке вновь изменил график работы: теперь принимают с 7 утра
11:20
Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»