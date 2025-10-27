Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предусматривает строительство объектов социально-культурной сферы.
Согласно документу, в настоящее время на территории столицы расположено восемь домов культуры муниципального значения общей проектной мощностью 1,1 тысячи посадочных мест.
Нормативная потребность к 2050-му составит 7,7 тысячи мест. Ожидаемое количество домов культуры в городе составит 18 объектов.
Новые десять домов культуры общей вместимостью более 6,6 тысячи мест планируется разместить:
- три — в Ленинском районе;
- два — в Октябрьском районе;
- три — в Первомайском районе;
- два — в Свердловском районе.
Уточняется, что на населенный пункт с населением более 1 миллиона человек, по нормам, должно приходиться два цирка. Также вырастет нормативная потребность в театрах и концертных залах.
В связи с этим проектом генплана предусмотрено размещение:
- театра и концертного зала в Ленинском районе;
- театра и концертного зала в Октябрьском районе;
- цирка в Первомайском районе (в районе улицы Киевской).
Кроме того, планируется новое строительство:
- 8 клубов обслуживания пенсионеров и инвалидов (по два объекта в каждом административном районе города);
- 32 центров дневного пребывания для пожилых (по одному объекту на каждое МТУ);
- 19 центров (либо временного) пребывания для лиц с инвалидностью (дневного) по 100 мест каждый;
- 4 центров для лиц без определенного места жительства по 100 мест каждый;
- 3 центров для детей и подростков, находящихся в конфликте с законом, по 50 мест каждый;
- интерната для пожилых и лиц с инвалидностью на 300 мест.
Уточняется, что в настоящее время в Бишкеке нет объектов молодежной политики. Проектом генплана предусмотрено размещение:
- одного многофункционального молодежного центра;
- четырех молодежных центров в каждом районе города.