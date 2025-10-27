12:32
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предусматривает строительство объектов социально-культурной сферы.

Согласно документу, в настоящее время на территории столицы расположено восемь домов культуры муниципального значения общей проектной мощностью 1,1 тысячи посадочных мест.

Нормативная потребность к 2050-му составит 7,7 тысячи мест. Ожидаемое количество домов культуры в городе составит 18 объектов.

Новые десять домов культуры общей вместимостью более 6,6 тысячи мест планируется разместить:

  • ­три — в Ленинском районе;
  • ­два — в Октябрьском районе;
  • ­три — в Первомайском районе;
  • ­два — в Свердловском районе.

Уточняется, что на населенный пункт с населением более 1 миллиона человек, по нормам, должно приходиться два цирка. Также вырастет нормативная потребность в театрах и концертных залах.

В связи с этим проектом генплана предусмотрено размещение:

  • театра и концертного зала в Ленинском районе;
  • театра и концертного зала в Октябрьском районе;
  • ­цирка в Первомайском районе (в районе улицы Киевской).

Кроме того, планируется новое строительство:

  • 8 клубов обслуживания пенсионеров и инвалидов (по два объекта в каждом административном районе города);
  • 32 центров дневного пребывания для пожилых (по одному объекту на каждое МТУ);
  • 19 центров (либо временного) пребывания для лиц с инвалидностью (дневного) по 100 мест каждый;
  • 4 центров для лиц без определенного места жительства по 100 мест каждый;
  • 3 центров для детей и подростков, находящихся в конфликте с законом, по 50 мест каждый;
  • интерната для пожилых и лиц с инвалидностью на 300 мест.

Уточняется, что в настоящее время в Бишкеке нет объектов молодежной политики. Проектом генплана предусмотрено размещение:

  • ­одного многофункционального молодежного центра;
  • ­четырех молодежных центров в каждом районе города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348643/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке
У нового Ошского рынка в Бишкеке появится автовокзал
Генплан: деловой центр «Бишкек-сити» намерены сосредоточить в Ленинском районе
Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность
Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
Мини-ЦОН на проспекте Чуй в Бишкеке будет закрыт в воскресенье
Ломает несущие стены. Жители микрорайона жалуются на владельца цокольного этажа
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
12:25
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельнос...
12:19
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
12:08
Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан
12:04
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года
12:02
НЛО или метеорит? Над Москвой пролетел ярко-зеленый объект