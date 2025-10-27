Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предусматривает строительство объектов социально-культурной сферы.

Согласно документу, в настоящее время на территории столицы расположено восемь домов культуры муниципального значения общей проектной мощностью 1,1 тысячи посадочных мест.

Нормативная потребность к 2050-му составит 7,7 тысячи мест. Ожидаемое количество домов культуры в городе составит 18 объектов.

Новые десять домов культуры общей вместимостью более 6,6 тысячи мест планируется разместить:

­три — в Ленинском районе;

­два — в Октябрьском районе;

­три — в Первомайском районе;

­два — в Свердловском районе.

Уточняется, что на населенный пункт с населением более 1 миллиона человек, по нормам, должно приходиться два цирка. Также вырастет нормативная потребность в театрах и концертных залах.

В связи с этим проектом генплана предусмотрено размещение:

театра и концертного зала в Ленинском районе;

театра и концертного зала в Октябрьском районе;

­цирка в Первомайском районе (в районе улицы Киевской).

Кроме того, планируется новое строительство:

8 клубов обслуживания пенсионеров и инвалидов (по два объекта в каждом административном районе города);

32 центров дневного пребывания для пожилых (по одному объекту на каждое МТУ);

19 центров (либо временного) пребывания для лиц с инвалидностью (дневного) по 100 мест каждый;

4 центров для лиц без определенного места жительства по 100 мест каждый;

3 центров для детей и подростков, находящихся в конфликте с законом, по 50 мест каждый;

интерната для пожилых и лиц с инвалидностью на 300 мест.

Уточняется, что в настоящее время в Бишкеке нет объектов молодежной политики. Проектом генплана предусмотрено размещение: