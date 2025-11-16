10:39
Происшествия

Откусили парню язык и часть губы: девушка рассказала, почему она так поступила

Как сообщалось ранее, в Манасе 26-летний парень обратился в больницу с частично оторванными языком и нижней губой. По предварительным данным, травму он получил во время поцелуя с 18-летней девушкой.

Последняя рассказала свою версию инцидента. Ее слова приводит MediaHub. По словам собеседницы издания, это была самооборона. Вечером с подругой и знакомым парнем они возвращались с тоя. Когда подруга вышла из машины, она также попыталась это сделать, однако парень не отпустил ее.

Девушка рассказала, что сначала разговор шел спокойно, но поведение парня резко изменилось. Он не выпускал из машины, приставал и угрожал, несмотря на ее крики и просьбы отпустить.

«Я кричала, толкала его, но он не останавливался, — рассказала она, — когда он попытался поцеловать, у меня появилась сильная злость, и я укусила его».

Девушка отметила, что с этим парнем никогда не встречалась и у них не было никаких отношений.
