В Манасе девушка во время поцелуя откусила парню язык и часть губы

В Манасе 26-летний парень обратился в больницу с частично оторванными языком и нижней губой. По предварительным данным, травму он получил во время поцелуя с 18-летней девушкой.

Как сообщили в УВД Джалал-Абадской области, инцидент произошел 8 ноября. Пострадавший сам пришел в больницу. Врачи сообщили, что ему пришили поврежденные участки, состояние стабильное.

По словам заведующего челюстно-лицевым отделением Алмаза Абдылдаева, около 30 процентов языка и 40 процентов нижней губы были оторваны.

Выяснилось, что молодой человек и его знакомая находились на свадьбе и употребляли алкоголь. Позже во время поцелуя девушка укусила его за язык и губу.

Оба участника происшествия психически здоровы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.