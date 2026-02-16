10:50
Общество

«Покажите ксиву»: в Бишкеке прошел рейд по притонам и саунам

В Бишкеке продолжается профилактическая операция «Притон-Бабочка», в рамках которой сотрудники милиции проверяют объекты, где могут оказывать интимные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского УВД столицы.

По ее данным, проверяются сауны, гостиницы и съемные квартиры, которые могут использовать для организации незаконной деятельности.

В ходе операции сотрудники милиции выявляют лиц, занимающихся оказанием интимных услуг, и граждан, причастных к организации притонов.

За последние два дня в милицию доставили 20 человек. С десятью из них провели профилактические беседы. В отношении еще десяти граждан составили протоколы по статье 109 Кодекса о правонарушениях (занятие проституцией).

В милиции призывают жителей и гостей столицы сообщать о фактах организации интимных услуг по номеру 102.

Профилактические мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362101/
