Более 120 иностранцев задержали на Ошском рынке в ходе рейда «Нелегал»

На Ошском рынке в Бишкеке в ходе рейда «Нелегал» в милицию доставили более 120 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

По ее данным, оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции проверили территорию в целях выявления иностранцев, которые незаконно находятся в Кыргызстане и работают на рынке.

По итогам проверки в отношении 23 граждан составлены протоколы за нарушение порядка пребывания на территории КР, еще на двоих человек выписаны протоколы за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Материалы направлены в соответствующие подразделения для дальнейшего рассмотрения.