Беспилотники, облавы, рейды. В РФ проходит второй этап операции «Нелегал-2025»

Второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал—2025» проходит в России. По данным МВД РФ, она проводится ежегодно в два этапа во взаимодействии с ФСБ и Росфинмониторингом и компетентными органами государств—членов ОДКБ. Основная цель — противодействие незаконной миграции, выявление и предотвращение нарушений миграционного законодательства, в том числе гражданами третьих стран.

Региональные СМИ сообщают, что в Самарской области за четыре дня задержали 300 иностранцев-нарушителей.

Около 130 нарушений законов о миграции выявили в Карачаево-Черкесии — решение о выдворении за пределы РФ принято в отношении 12 иностранцев.

В Новосибирске проверили документы у 300 иностранцев — выявили 4 нелегалов.

В Челябинске мигрантов-нелегалов ищут с помощью беспилотников. За 4 дня в Челябинской области поймали 135 нелегалов, которых предстоит депортировать.

В Югре подвели итоги рейдов по пресечению нелегальной миграции за девять месяцев 2025 года. С начала года силовики провели в регионе 3,6 тысячи проверок в ходе первого этапа операции «Нелегал-2025». Они искали иностранцев, которые незаконно проживали на территории России, на стройплощадках, объектах торговли и в жилом секторе.

Привлечено к административной ответственности более 9 тысяч человек, возбуждено 422 уголовных дела, а 390 иностранцев получили постановления о выдворении за пределы РФ.

Кроме того, полицейские аннулировали у иностранцев 2,4 тысячи разрешений на работу без возможности их переоформления.

За три дня в Красноярском крае задержали 144 нарушителя миграционного законодательства. По решению суда двадцати задержанным грозит принудительная депортация на родину.

Более 400 нелегальных мигрантов выдворили из Воронежской области в 2025-м. Более 30 нелегальных вахтовиков-мигрантов задержали в Алтайском крае и выдворили. Девять нелегалов выявили в Хабаровске во время рейда.

Впервые на территории России операция «Нелегал» была проведена в 2008 году.