На угольных месторождениях Баткена проходит операция «Нелегал Кордон»

На угольных месторождениях Баткенской области проходит операция «Нелегал Кордон». Об этом сообщили в УВД региона.

Цель мероприятий — предотвратить нарушения миграционного законодательства и трудовых норм.

Отмечается, что милиция проводит профилактические и контрольные мероприятия на угольных месторождениях города Сулюкта.

Сотрудники отдела по миграционному контролю и борьбе с незаконной миграцией проводят разъяснительную работу среди граждан Китая, занятых на добыче угля. Иностранным рабочим напомнили о правилах пребывания на территории Кыргызстана и требованиях к осуществлению трудовой деятельности.

По выявленным фактам нарушений составлены протоколы и наложены штрафы в соответствии со статьями 93, 430 и 431 Кодекса о правонарушениях.