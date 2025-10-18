21:26
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

На угольных месторождениях Баткена проходит операция «Нелегал Кордон»

На угольных месторождениях Баткенской области проходит операция «Нелегал Кордон». Об этом сообщили в УВД региона.

Цель мероприятий — предотвратить нарушения миграционного законодательства и трудовых норм.

Отмечается, что милиция проводит профилактические и контрольные мероприятия на угольных месторождениях города Сулюкта.

Сотрудники отдела по миграционному контролю и борьбе с незаконной миграцией проводят разъяснительную работу среди граждан Китая, занятых на добыче угля. Иностранным рабочим напомнили о правилах пребывания на территории Кыргызстана и требованиях к осуществлению трудовой деятельности.

По выявленным фактам нарушений составлены протоколы и наложены штрафы в соответствии со статьями 93, 430 и 431 Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347667/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Беспилотники, облавы, рейды. В РФ проходит второй этап операции «Нелегал-2025»
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
При строительстве новой школы в Баткене выявлены нарушения
ГКНБ: Задержаны пограничник и иностранец за незаконное пересечение границы
В Узбекистане разработали новый туристический маршрут «Фергана — Баткен»
При строительстве парков в Баткене выявлены нарушения
В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
В Баткене построят стадион на 10 тысяч зрительских мест
В Баткене детсад возводят с нарушением качества: что предпринял Минстрой
На автодороге Ош — Баткен снесено 26 незаконных построек
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;мэрии Бишкека отказались от&nbsp;идеи перенести железную дорогу за&nbsp;черту города В мэрии Бишкека отказались от идеи перенести железную дорогу за черту города
В&nbsp;Кыргызстане пригрозили наказанием за&nbsp;необоснованный рост цен на&nbsp;топливо В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: ожидаются дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: ожидаются д...
20:39
Кыргызстанки вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в Мексике
20:24
На угольных месторождениях Баткена проходит операция «Нелегал Кордон»
19:58
В городе Манасе задержали жителя Узгена, пытавшегося сбыть клафедрон
19:30
«Холодное сердце 3»: актриса Анны раскрыла сроки начала съемок и дату выхода