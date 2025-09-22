ГКНБ: Задержаны пограничник и иностранец за незаконное пересечение границы

Военнослужащий Пограничной службы И.Т.М. и гражданин иностранного государства F.B. задержаны по подозрению в незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности.

По данным ведомства, 17 сентября в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 337 «Злоупотребление служебным положением» и 338 «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР установлено, что иностранец при содействии кыргызстанского пограничника без разрешительных документов пересек госграницу.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

В госкомитете уточнили, что продолжаются оперативно-следственные мероприятия для выявления других должностных лиц, которые могут быть причастны к незаконному пропуску иностранца.