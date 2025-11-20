16:28
Общество

Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона

В России подвели итоги федеральной операции «Нелегал-2025».

По данным МВД РФ, совместно с ФСБ и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности организована операция в два этапа.

Цель — противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным бизнесом.

Фото иллюстративное

В ходе операции «Нелегал-2025» территориальные органы МВД и ФСБ выявили более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, в том числе свыше 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранцев на территории Российской Федерации, более 28 тысяч нарушений порядка осуществления ими трудовой деятельности.

Принято более 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранцев за пределы РФ.

В ходе мероприятий возбуждены 4,8 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тысячи — по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением государственной границы, а также экстремистской направленности и террористического характера.

Выявлены 673 лица, находящегося в федеральном розыске, 329 — в межгосударственном и 37 — в международном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351668/
