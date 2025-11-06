Милиция Чуйской области просит помочь установить личность подозреваемого

В Чуйской области милиция устанавливает личность подозреваемого в присвоении имущества и просит граждан оказать содействие следствию. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что в январе 2025 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка Т.Ч. Она сообщила, что малознакомый человек по имени А. с 7 по 19 января обманным путем, без ее ведома, продал 17 голов скота в селе Луговом, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — 37-летнего гражданина И.А. и водворили в ИВС. Райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках следствия установлено, что документы, удостоверяющие личность, у задержанного отсутствуют. Кроме того, с целью введения следствия в заблуждение он каждый раз называет разные фамилии.

0312363527,

0312363523,

0555035154,

0701355585.

В связи с этим милиция просит всех, кто узнает человека на фотографиях, а также тех, кто пострадал от противоправных действий указанного лица, оказать содействие следственным органам и сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть ОВД Аламединского района по телефонам: