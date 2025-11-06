В Бишкеке под электронное наблюдение отправили мужчину за кражу из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека

По ее данным, задержан гражданин, подозреваемый в краже.

28 октября в милицию обратился У.Н., который заявил, что около 11.00 из его дома в жилмассиве «Ак-Ордо» неизвестный тайно похитил 110 тысяч сомов и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого А.Т., 1981 года рождения. Он доставлен в следственную службу.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде электронного наблюдения. Расследование продолжается.